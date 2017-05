heute leben

Durch die Sendung führt Verena Pawel

Heute findet in Maria Anzbach ein Grillfest der besonderen Art statt. Es treffen sich junge und alte Menschen zum gemeinsamen Feiern und Anlass dafür ist die größte Jugendsozialaktion Österreichs "72 Stunden ohne Kompromisse". Vergangenen Oktober fand die Aktion wieder statt und 4.000 Jugendliche waren in ganz Österreich ehrenamtlich im Einsatz. Ein Einblick in eine generationsübergreifende Begegnung von unserer Kollegin Vanessa Scharl.

Heute zeigen wir Ihnen, was echte Knochenarbeit ist: Nämlich die Arbeit einer besonderen Spezies von Ärchäologen - den Bioarchäologen. Sie forschen an bis zu dreitausend Jahre alten Knochen, Parasiteneiern oder Brotkrümeln um Interessantes über Essgewohnheiten, Krankheiten oder die klimatischen Rahmenbedingungen unserer Vor-Vorfahren zu erfahren. Und ihre Forschungsergebnisse sind durchaus relevant für unsere Zukunft.

Nachwuchs in der Familie verändert nicht nur die Lebensgewohnheiten sondern auch den Lebensraum. In den eigenen vier Wänden muss daher einiges geschehen um Kindern Platz zu machen. Mit unserer Raumgestalterin Orthilde Sagel haben wir eine Familie besucht, wo das Heimbüro dem Kinderzimmer weicht. Mit einfachen Überlegungen kommt es zur geschmackvollen Veränderung.

Ausstellung "Kauft bei Juden!"

Wien ist eine Weltstadt. Aber im Gegensatz zu anderen Metropolen wie Berlin mit dem KaDeWe, New York mit Macy's und Bloomingdales, oder London mit Harrods, sind in Wien die einst so zahlreichen namhaften Kaufhäuser nach dem II. Weltkrieg fast völlig aus dem Stadtbild verschwunden. Die Ausstellung "Kauft bei Juden!" im Jüdischen Museum erinnert ab heute an die Kulturgeschichte dieser Warenhäuser von Weltrang. Wir haben uns mit der Kuratorin auf eine Spurensuche in Wiens Innenstadt begeben.