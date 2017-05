Die Barbara Karlich Show Gute Bildung ist heute eine Frage des Geldes

Während manche meinen, dass es für Jugendliche in der heutigen Zeit leichter ist eine gute Ausbildung zu erhalten als das früher der Fall war, sind andere davon überzeugt, dass es erheblicher finanzieller Mittel bedarf, um seinen Kindern die Bildung und Förderung angedeihen zu lassen, die man für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben braucht.

Peter, 36, Student aus Kärnten,

studiert an einer Fachhochschule biomedizinische Analytik. Er musste sich seine Bildung hart erkämpfen. Mit 33 Jahren verkaufte der bis dahin Berufstätige sein Auto und sein Pferd und zog in eine kleinere Wohnung, um sich das Studium leisten zu können. Außerdem erhielt Peter als einer der ersten Österreicher einen Studenten-Kredit. "Wenn man will, findet man einen Weg", meint der Kärntner, der im Monat mit knapp 900 Euro auskommen muss. "Das ist knapp, aber was ich im Studium lerne, ist für mein weiteres Leben unbezahlbar."