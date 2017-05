Für eine Handvoll Dollar ("Per un pugno di dollari") Sergio Leones Western-Klassiker in ungekürzter und restaurierter Fassung

Der italienische Filmregisseur Sergio Leone (1929-1989) gilt als Urvater des in den 1960er Jahren entstandenen Genres des Italo-Westerns. "Für eine Handvoll Dollar" ("A Fistful of Dollars") bildet 1964 den Auftakt der Westernreihe mit seinem Star Clint Eastwood. Danach folgten "Für ein paar Dollar mehr" ("For a Few Dollars More", 1965) und "Zwei glorreiche Halunken" ("The Good, the Bad and the Ugly", 1966) mit der unvergesslichen Filmmusik von Landsmann Ennio Morricone.