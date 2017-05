Nach den bereits mit großem Erfolg gesendeten Folgen der "Fluss des Lebens"-Reihe, "Wiedersehen an der Donau" und "Verloren am Amazonas", führt die Reise in der heutigen Episode in das romantische Loire-Tal südlich von Paris.



Johanna liebt es, in Erinnerungen zu schwelgen. Vor allem die Sommer mit ihrem Geliebten an der Loire haben sich fest ins Gedächtnis eingebrannt. Ihr Wunsch, ein letztes Mal diese zauberhaften Momente vorüberziehen zu lassen, führt zu ungewöhnlichen Allianzen und stellt das Leben der jungen Romy völlig auf den Kopf. Jugendlicher Charme und spielerische Leichtigkeit sind die Ingredienzen dieser mit Lisa Kreuzer, Mathieu Delarive und Anna Fischer hervorragend besetzten, tragikomischen Romanze.