Thema

Freitagabend findet eine Polizeistreife eine verweste Leiche in einem heruntergekommenen Schweinestall in Oberösterreich. Kriminalisten sind sich sicher: es handelt sich um den seit 10 Monaten verschwundenen Dr. Roland Krenn. Schon Tage vor dem Leichenfund recherchiert THEMA im „Vermisstenfall Krenn“.

Der 63-Jährige galt als äußerst vermögend und als Einzelgänger. „Ein armer, reicher Kerl“ sagt ein Bekannter. Zum Schweinestall, in dem Roland Krenns Leiche gefunden wurde, gehört auch ein Gasthaus. Der 28-jährige Wirt wurde festgenommen. Er sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Niemand im Ort kann sich vorstellen, dass der Wirt zu so etwas fähig wäre. „Der Stall ist Tag und Nacht offen. Jemand anders hat dort die Leiche hineingelegt“, meint die Großmutter des Verdächtigen, als sie THEMA den Stall zeigt, den sie nie wieder in ihrem Leben betreten will. Martin Steiner und Christoph Bendas haben die Hintergründe recherchiert.