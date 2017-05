Universum Amerikas Naturwunder - Die Magie der W├╝ste

Die Kakteenlandschaft als Lebensraum

Der dritte, von Yann Sochaczewski und Henry M. Mix gestaltete Teil des neuen „Universum“-HD-Achtteilers über „Amerikas Naturwunder“ (Bearbeitung: Doris Hochmayr) porträtiert am Dienstag, dem 16. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 diesen vielfältigen Landstrich – mit seinen extremen Temperaturen, seinen endlosen Dürren und den gefräßigen Raubtieren. Im vierten Teil der Koproduktion von ORF, NDR, ARTE, ARD und National Geographic Channel geht es am Dienstag, dem 23. Mai, in die Everglades.



Der „Saguaro“-Nationalpark im Süden Arizonas liegt westlich sowie östlich der Stadt Tucson, deren Vororte weit in die Wüste hineinragen. Die im Jahr 1994 zum Nationalpark erklärte Landschaft ist bereits seit 1933 ein National Monument, ein besonders schützenswertes Gebiet der USA. Grund dafür ist der in der Sonora-Wüste weltweit einzigartige Bestand an Kandelaberkakteen, die hier prächtig gedeihen. Manche Exemplare sind mehr als 200 Jahre alt und erreichen eine Höhe von bis zu 16 Metern. Diese riesigen Kakteen überdauern Hitze, Dürren und Stürme, nichts scheint ihnen etwas anhaben zu können. Zahlreiche Reptilien, Vogel- und Säugetierarten haben in ihrer Nähe einen idealen Lebensraum gefunden. Ihre Blüten spenden Nahrung, ihr Schatten mildert die Hitze, ihre stacheligen Arme bieten Schutz. So bauen Kolibris hier ihr fingerhutgroßes Nest, Gilaspechte laben sich am Blütennektar und an den Früchten, Spottdrosseln nützen die Kandelaberarme als Versteck – an ihrem speziellen Federkleid haften keine Kakteenstacheln.