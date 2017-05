heute leben

Schädlinge im Garten: Dickmaulrüssler & Co | Die Unbezahlbaren: Zivil-Invalidenverband | Kochen: Forelle in zwei Varianten | Wein: Erfahrung & Innovation | Universum: Amerikas Naturwunder - Die Magie der Wüste | Premiere: Udo Jürgens Abend | Society mit Isabella Großschopf | Bartender World Class | Stargast: Johnny Logan

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Schädlinge im Garten: Dickmaulrüssler & Co Lange haben wir warten müssen, bis es endlich warm genug ist, dass man die Zeit gerne draußen im Garten verbringen kann. Doch nicht nur wir „kriechen“ förmlich raus in die Natur, sondern auch die Schädlinge. Was tut man gegen Dickmaulrüssler, der die Blätter löchrig frisst, Ameisen in der Wohnung und Wespen auf der Terrasse tun, ohne gleich mit der chemischen Keule zu kommen. Unsere Kollegin Verena Pawel hat sich heute biologische Tipps von unserer Schädlingsbekämpferin Marianne Jäger geholt.

Die Unbezahlbaren: Zivil-Invalidenverband Mehr als 200 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich beim oberösterreichischen Zivil-Invalidenverband. Der Verband ist nicht nur das Sprachrohr für Menschen mit Behinderung, sondern hilft auch bei Behördengängen oder beim Umbau von Wohnungen in barrierefreie Räume. Doch das Wichtigste ist wohl: Die Freiwilligen spenden Zeit - Zeit fürs Zuhören, Trösten, Aufmuntern und Lachen. Eine dieser Freiwilligen ist Monja Thalhammer aus Bad Goisern.

Kochen: Forelle in zwei Varianten Einer der beliebtesten heimischen Speisefische ist die Forelle. Und da gibt es die unterschiedlichsten Zubereitungsarten von Forelle "blau", also gekocht, in der Folie gegart, gefüllt bis hin zu köstlichen Aufstrichen. Haubenkoch Norbert Payr aus Zeiselmauer zeigt uns heute zwei verschiedene Varianten.

Gasthof zum lustigen Bauern

Kirchenplatz 1

3424 Zeiselmauer

Tel.: 02242/70424 Gasthof zum lustigen Bauern

Wein: Erfahrung & Innovation Frischer Wind und junger Tatendrang tun immer gut. Speziell der moderne Weinbau unterliegt ständigen Veränderungen, und da ist eine rechtzeitige Hofübergabe von einer Generation zur Nächsten wichtiger denn je. Mit der Kraft der Familie kann sich Erfahrung und Innovation am Weingut sehr gut ergänzen und bringt immer wieder neue Geschmacksnuancen im Wein hervor.

Weingut Die Schwertführerinnen

Hauptstraße 35

2504 Sooß

Tel.: 02252-87103

E-mail: weingut@schwertfuehrer.at

Universum: Amerikas Naturwunder - Die Magie der Wüste Ein Nationalpark mitten in der Wüste? In Amerika gibt es das. Er ist nur einer von vielen in diesem riesigen Land, das doch so unterschiedlich und abwechslungsreich ist. Doch dieses Wüstenjuwel wird geprägt von dem, was wir so allgemein unter dem „Wilden Westen“ verstehen. Riesigen Kakteen, sengender Hitze und - Duellen im Wüstensand. Mit ungleichen Waffen und überraschendem Ausgang.

TV-Tipp:

Heute, 16.5.2017; ORF 2; 20:15 Uhr

Universum: Amerikas Naturwunder - Die Magie der Wüste

Premiere: Udo Jürgens Abend Im Dezember 2014 verstarb Udo Jürgens an Herzversagen. Viele von uns haben Erinnerungen an ihn und seine Musik - so auch Schauspielerin Gabriela Benesch und Sänger Hannes Nathammer. Sie haben über das Leben des Entertainers ein Programm zum Mitsingen, Mitlachen und Mitträumen gestaltet - gestern war Premiere mit vielen Hits von Udo Jürgens.

Society mit Isabella Großschopf Heute dreht sich bei uns alles um fabelhafte Filmikonen der 80er Jahre, die damals wie heute absolute Hingucker sind. Mehr darüber von unserer Society-Jounalistin Isabella Großschopf.

Bartender World Class Seit gestern findet in Wien die Bartender World Class statt - Österreichs bester Bartender wird gesucht! Wer mixt die besten Cocktails des Landes? Sechs Männer und eine Frau haben sich einer verrückten Fiaker-Challenge gestellt, ohne im Vorhinein zu wissen, worum es überhaupt geht...

Stargast: Johnny Logan Samstag hat der Eurovision Song Contest stattgefunden und Salvador Sobral hat für Portugal den allerersten Sieg geholt. Bei uns ist heute jener Sänger zu Gast, der den Bewerb drei Mal gewonnen hat - ein Weltstar, der total am Boden geblieben ist, wir freuen uns auf unseren heutigen Stargast Johnny Logan.