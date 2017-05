20 Jahre nach seinem Erscheinen erweckte ein hochkarätiges Produzenten-Team bestehend aus der Hollywood-Legende Ridley Scott und seinem (inzwischen verstorbenen) Bruder Tony Scott sowie der mehrfach preisgekrönten Produzentin Rola Bauer (Tandem Communications) den Welt-Bestseller "Die Säulen der Erde" in einem aufwendigen, in Österreich und Ungarn gedrehten, TV-Vierteiler zum Leben.



"Die Säulen der Erde" ("Pillars of the Earth" im Original) ist ein episches Gemälde, das im England des 12. Jahrhunderts vom Kampf Gut gegen Böse erzählt, von Intrigen, Verrat, blutigen Schlachten und ans Herz gehende Liebesgeschichten - all das wurde von Meistererzähler Ken Follett zu einem packendem Drama verwoben und mit einem Budget von 40 Millionen Dollar zu einem monumentalen TV-Mehrteiler umgesetzt, ganz im Stile von großen amerikanischen Miniserien wie "Roots" oder "Fackeln im Sturm".



Alle vier Teile können auch als Hörfilm empfangen werden. Details finden Sie am Ende dieser Seite.