Seitenblicke

Am Rande der Petit Fashion Week machten wir uns das Datum, den Muttertag, zunutze, um die Kleinsten zu fragen, wie sie denn diesen Tag für ihre Mütter ganz besonders machen...

*Nathan Trent schlug sich tapfer, Portugal siegte

Portugal hat den Eurovison Song Contest in Kiew gewonnen, Österreich kämpfte im Mittelfeld. Wie die Stimmung in der Österreichischen Delegation nach dem Finale war, und Eindrücke aus dem Backstage-Bereich sehen Sie in den Seitenblicken.