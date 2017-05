Report Spezial

Tage der Entscheidung

Der „Report“ berichtet über den Obmannwechsel in der ÖVP und analysiert das dramatische Ringen um die Vollmachten und die neue strategische Ausrichtung, die Sebastian Kurz von seiner Partei verlangt hat. Die rot-schwarze Koalition ist wohl am Ende, doch wie geht es weiter in den nächsten Monaten bis zum wahrscheinlichen Wahltermin im Herbst? Ein Bericht von Yilmaz Gülüm, Martin Pusch und Alexander Sattmann.