Erwin Wurm - Der Künstler, der die Welt verschluckt

Brigitte Kowanz und Erwin Wurm, zwei international überaus erfolgreiche österreichische KünstlerInnen, bespielen derzeit den Österreichischen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig. Der kulturMontag wiederholt das sehr persönliche Porträt des Bildhauers und Konzeptkünstlers Erwin Wurm, gestaltet von Regisseur Laurin Merz.

Orangen im Dekolleté, Zeichenstifte in Nase und Ohren, der Porsche verfettet und die Weltkugel verschluckt: Erwin Wurm ist am Werk.

Wurms skurrile "One Minute Sculptures" machten in der Kunstszene Furore. Da posieren Ausstellungsbesucher gemeinsam mit Alltagsgegenständen und werden so selbst zur "Skulptur". Der österreichische Künstler entwickelt seine Projekte rund um den Globus. Sein Werk ist vielschichtig, umfasst Materialskulpturen, Aktionen, Videos, Fotos, Zeichnungen und Bücher.