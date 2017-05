Die Millionenshow

Sie alle werden versuchen, die Auswahlrunde erfolgreich zu überstehen und danach möglichst viele Fragen zu beantworten. Schließlich gehts um bis zu 1 Million Euro. Mit dabei sind Kerstin Dielacher aus Graz, Christina Sommer aus Deutsch Brodersdorf in Niederösterreich, Irmgard Ebner aus Hof in Salzburg, Aiga Lobmayr-Schmid aus Lechaschau in Tirol und Sigrid Barany aus Wien.