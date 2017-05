Tatort Erkläre Chimäre

Der 25-jährige Luiz Benaso ließ sich am Tag vor seinem Tod mit dem Taxi zu einer Weinhandlung bringen. Jetzt wurde er ermordet in einer alten Schlachterei aufgefunden. Kommissar Frank Thiel und seine Kollegin Nadeshda Krusenstern, die gerade zur Kommissarin befördert wurde, übernehmen die Ermittlungen.



Professor Karl-Friedrich Boerne hat derweil Besuch von seinem Erb-Onkel Gustav von Elst aus Florida. Als er von dem Mord an Luiz Benaso erfährt, ist er geschockt: Offensichtlich hatte er eine Affäre mit dem jungen Südamerikaner. Weiß er, wer ein Motiv für den Mord an seinem Liebhaber gehabt haben könnte? Offensichtlich hatte Luiz der Weinhandlung Schosser in Gustavs Namen eine Kiste mit sehr wertvollem Champagner zum Kauf angeboten.