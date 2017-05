heute leben

Cyberattacke | Weiße Tigerbabies | Krank durch Büroarbeit? | Elisabeth zu Besuch beim Britischen Botschafter | Salzburger Schnürlregen | "adelmut" - junges Design aus Österreich | Benefiz-Modeschau | Stargast: Matthias Steiner

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Cyberattacke Der Montag beginnt in den meisten Büros und Firmen damit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Computer hochfahren. Was normalerweise Routine ist, das war heute mit Ängsten und Anspannung verbunden. Denn beim Hochfahren, da zeigt sich ob der Computer mit jener Schadsoftware infiziert ist, die bereits Computersysteme in 150 Ländern lahmgelegt hat. 200.000 Computer auf der ganzen Welt haben sich mit der Erpressungs-Schadsoftware "WannaCry" infiziert. Betroffen sind Telekom-Unternehmen, Autobauer und - besonders schlimm Krankenhäuser. Bei uns begrüßen wir diesbezüglich den Datenschutzexperten Mag. Georg Markus Kainz.

Weißé Tigerbabies

Krank durch Büroarbeit? Kann Büroarbeit krank machen? Im Vergleich zu körperlich belastenden Berufen gibt es bei Büroarbeit weniger Risiken für die Gesundheit. Doch auch zu viel Sitzen und ständiges Starren auf den Bildschirm kann dem Körper schaden. Hauptbeschwerden von Büroangestellten sind vor allem Rücken- und Nackenschmerzen, sowie trockene Augen. Wir haben ein Unternehmen besucht, dass einen Neubau so gestaltet hat, das die Gesundheit der Mitarbeiter nicht beeinträchtigt wird. Dazu begrüßen wir bei uns Dr. Erich Pospischil, Ärztlicher Leiter des Arbeits- und Sozialmedizinischen Zentrums in Mödling.

Elisabeth zu Besuch beim Britischen Botschafter Leigh Turner, schon der Name klingt nach einem Pop-Star, und das ist er in gewisser Weise auch, denn der britische Botschafter ist sozusagen der „Pop Star" unter den österreichischen Diplomaten. Kaum einer, der sich so locker und modern gibt. Kaum einer, der so sehr den Kontakt zu den sozialen Medien pflegt. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler hat sich dennoch entschlossen den persönlichen Kontakt zu pflegen und hat ihn in der Botschaft in Wien besucht.

Salzburger Schnürlregen Salzburg ist berühmt für Mozart, die Festspiele und - für seinen Schnürlregen. An 180 Tagen im Jahr regnet oder schneit es und das ist auch schon den Vorfahren aufgefallen. Welchen Segen und welche Katastrophen der Regen immer wieder gebracht hat, das ist nun in einem Buch chronologisch dargestellt. Unser Kollege Reinhard Grabher hat den Regen gesucht und auch gefunden.

"adelmut" - junges Design aus Österreich Modedesignerin Regina Kieninger steht für nachhaltig ökologische Mode, die von der Trägerin oft auch etwas Mut abverlangt. Die Kärntnerin folgt ihrer Passion seit ihrem 14ten Lebensjahr und möchte ihr Heimatland modisch wieder neu sensibilisieren – weg von der Globalisierung, zurück zu den regionalen Textilern, die ihr Know How über das Handwerk vor Ort ausleben und weitergeben. Das Label „Adelmut“ produziert primär im Atelier in Vorarlberg und in zertifizierten Betrieben in Europa. Die aktuelle Kollektion umfasst individuelle Styles, die sportlich lässig aber auch elegant kombiniert werden können. Einen Auszug aus ihrer Kollektion präsentiert uns Regina Kieninger heute.

Benefiz-Modeschau Prominente tauschten am Wochenende wieder einmal ihr gewohntes Terrain gegen den Laufsteg - und präsentierten bei der achten "Triestingtaler Charity Mode Show" aktuelle Mode zugunsten eines Therapiezentrums. Wir zeigen Ihnen wer von den Amateurmodels nicht nur gut aussah, sondern am Laufsteg auch "gute Figur" machte.

Stargast: Matthias Steiner Der geborene Österreicher Matthias Steiner begann schon als Jugendlicher mit dem Gewichtheben. 2008 krönte er seine Karriere mit Olympia-Gold in Peking, aber nicht für Österreich, sondern für Deutschland. Da er zuvor nach Streitigkeiten mit dem österreichischen Verband nach Deutschland übersiedelte. 2013 trat er zurück und widmete sich neuen Aufgaben. Nun ist er wieder da und zwar als Sänger. Matthias Steiner ist unser heutiger Stargast.