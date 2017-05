heute konkret

Duch die Sendung führt Münire Inam

Parasiten im Fisch

Parasiten, also Fadenwürmer in Fischen, sind weit verbreitet. Der Fadenwurm kann in rohem Fisch, beispielsweise Sushi oder Matjes, vorkommen. Man geht davon aus, dass bei Heringen die Häufigkeit bei rund 70 % liegt.

Anisakiasis nennt man in Fachkreisen jene Infektionskrankheit, die der Fadenwurm Anisakis beim Menschen auslöst, wenn er sich in der Magenwand oder anderen Organen ansiedelt.

Wie gefährlich es wirklich ist rohen Fisch zu essen, das fragt heute Benedikt Feichtner Experten.

Grundsätzlich empfiehlt sich, Fisch, der roh verzehrt werden soll, schnell auszunehmen und zunächst für vier Tage einzufrieren.