Die Barbara Karlich Show Ich lebe meinen Traum, egal was andere darĂ¼ber denken

wusste schon im zarten Alter von drei Jahren, dass es ihr Traum ist Sängerin zu werden. "Doch meine Mutter meinte, dass ich zuerst durch die harte Schule des Balletts muss", erzählt Daniela, "damit hat sie mir einige Steine in den Weg geräumt und ich musste lernen durchzuhalten." Dafür ist Daniela ihrer Mutter heute dankbar. Karriere als Sängerin oder Balletttänzerin zu machen, war dennoch nicht ihr oberstes Ziel. "Ich wollte meine Liebe zur Musik weitergeben." Seit 33 Jahren unterrichtet sie nun in ihrem eigenen Musikkonservatorium. "Das ist mein Traum, den ich lebe. Ein anderes Leben kann und will ich mir nicht vorstellen."

Roland, 63, Pensionist aus Wien,

hat mit 21 Jahren die Diagnose Polyarthritis erhalten. "Meine Ärzte prognostizierten mir eine Zukunft im Rollstuhl." Irgendwann wollte Roland diesen vorgezeichneten Schicksalsweg nicht mehr einfach nur hinnehmen. „Ich setzte alle Medikamente ab und fing in der Folge an zu trainieren", schildert er. Menschen in seinem Umfeld hielten ihn für einen Spinner, doch er hielt durch. Den ersten Halbmarathon hat Roland bereits erfolgreich hinter sich gebracht und er trainiert bereits für sein nächstes Ziel: 550 Kilometer in 14 Tagen. "Disziplin, Wille und Mentaltraining haben mir geholfen, heute meinen Traum zu leben."