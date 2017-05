Sturm der Liebe Teil 2687

Claras Hochzeitsplanerinnen geraten zusehends ins Schleudern. Je näher der Termin rückt, umso mehr Stolpersteine tauchen auf. Zudem lehnt es William ab, der Trauung beizuwohnen. Nachdem sich Ella deshalb schon die Finger bei ihm verbrannt hat, beschließt Werner, sein Glück zu versuchen und all sein Gewicht in die Waagschale zu werfen, um William umzustimmen. Nach einem kurzen Aufblitzen alter Gefühle will sich derweil Michael nur noch auf eine lockere Beziehung mit Natascha einlassen.