Zeit im Bild

Beratungen über Wahltermin – dazu eine Liveschaltung zum Ballhausplatz / Edouard Philippe neuer Premier in Frankreich / SPD-Kandidat Schulz sucht noch seine Rolle für den deutschen Wahlkampf / Schlepperzahlen sinken / Ausstellung „Kauft bei Juden!“ im Jüdischen Museum in Wien / Mehr Hochzeiten und weniger Scheidungen in Österreich