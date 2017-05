Ungarisches Magazin Adj'Isten magyarok

Das Magazin für die Ungarn in Österreich:

*) ORF-Bezirksrallye in Oberwart

*) Ausstellung über das Minderheitenschulwesen

*) Europäischer Sprachwettbewerb

*) Ausstellung Melinda Esterházy

*) Liszt Ausstellung in Unterwart

*) Torten von Maria Seper aus Unterwart





Moderation: Dorottya Kelemen

Redaktion: Katalin Weber

Bis 13.30 Uhr