Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:

*) Wenn wir erzählen, sind wir" - unter diesem Motto fand eine Erinnerungsveranstaltung des Verbandes der slowenischen Ausgesiedelten statt

*) Mit dem Buch "Fremde Nähe - Varljiva bližina" hat sich der ehemalige Direktor des BG für Slowenen Dr. Reginald Vospernik zu seinem Achtziger selbst ein Geschenk gemacht

*) 20 Jahre zweisprachiger Kindergarten "Jaz in ti - Du und ich" in Ferlach/Borovlje

*) Abschlussveranstaltung an der HLBW in St.Peter bei St.Jakob - Šentpeter pri Šentjakobu mit dem bekannten Theaterstück Michael Kohlhaas

*) Beim Bundesfinale der Schulmeisterschaften im Basketball errang das Team des slowenischen Gymnasiums Platz zwei

*) Für die Hobbykünstlerin und vierfache Mutter Valentina Kušej aus St.Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku ist immer dann Muttertag, wenn sich die gesamte Familie bei ihr zu Hause trifft.



Moderation: Mira Grötschnig-Einspieler

Redaktion: Marijan Velik

Bis 14.00 Uhr