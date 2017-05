Rosamunde Pilcher: Flügel der Hoffnung

Nicht alles läuft glatt, als Tom seine Verlobte Samantha voller Freude der Familie vorstellt. Die Tatsache, dass er nun nicht mehr die elterliche Bootswerft übernehmen will, trifft Vater Roger hart. Auch eine Wiederbegegnung mit Virginia, Toms Ex-Freundin, sorgt für Unmut. Seit einem mysteriösen Unfall sitzt sie im Rollstuhl. Zu einem gewissen Grad fühlt sich Tom mitverantwortlich für ihr Schicksal und will ihr helfen. Als er Virginia zuliebe sogar seine Verlobung löst, bahnt sich jedoch ein unglaubliches Fiasko an.



Koproduktion ZDF/ORF