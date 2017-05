Zurück zur Natur Lesachtal

Nocheinmal erkundet Maggie Entenfellner das "Tal der 100 Mühlen". Im Lesachtal im Osten Kärntens besucht sie die Bauern Engelbert und Rosina auf ihrem alten Hof und lässt sich unter anderem in die Kunst des Spinnens einweihen. Familie Lugger zeigt, wie sie das berühmte Lesachtaler Brot herstellt, das von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Fliegenfischer Anton wirft mit geübten Schwüngen die Angelrute in der Gail aus und unweit des Gewässers findet sich Simones Kräutergarten, der viel Gesundes zu bieten hat. Am Abend kochen Maggie und Rosina Original Wolgalan mit Sauerkraut.