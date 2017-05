Natur im Garten Es wird durchgeblüht

Biogärtner Karl Ploberger reist nach Sattledt in Oberösterreich und besucht Magdalena Brückl, die sich selbst als „Pflanzenjägerin“ bezeichnet. Als Kind war der Gemüsegarten der Großtante der schönste Ort für sie, die Liebe zum Garteln ging nie verloren und mit Fachzeitschriften eignete sie sich botanisches Wissen an.

Ihre erste Gartenreise führte nach England, mittlerweile hat sie schon viele andere Reisen in unterschiedliche Länder gemacht. Ihr Garten ist 1000m² groß und es steht nicht immer nur das Gestalterische im Vordergrund, sondern manchmal braucht man einfach Platz für eine „gerade erledigte Pflanze!“. Wie sie das umsetzt, erklärt Magdalena Brückl und zeigt die vielen unterschiedlichen Bereiche ihres Gartens: den Gemüsegarten, das Staudenbeet und den Schwimmteich mit Saunahaus. Für die Wege wurde heimischer Granit verwendet und für den Teich Flusssteine aus der Donau. Heimisches Lärchenholz wurde zur Hausverkleidung verwendet, ebenso für die Veranda und den Liegeplatz am Teich.



Im Gartenkalender ist Vollfrühling und die Eisheiligen sind fast vorbei. Gurken, Zucchini, Melanzani und Tomaten werden im Freien gepflanzt, im Obstgarten ist einiges zu tun und Rasen oder Wiese können neu ausgesät werden.



In der Gartenpraxis zeigt Karl Ploberger, wie man auf einem schattigen Balkon sein kleines Gartenparadies schaffen kann. Er erklärt, welche Balkonkästen man am besten verwendet, mit welchem Substrat diese gefüllt werden und worauf man beim Setzen der Pflanzen achten soll. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, allerdings sollten die Pflanzen nicht höher als 20cm werden.



Wie man mit wenigen Handgriffen aus Birkenästen, Eprouvetten und Schneeballblüten eine Tischdekoration zaubert, zeigt Floristin Marlene Hadrigan.