IM ZENTRUM Der ultimative Machtpoker - Was will Sebastian Kurz?

Österreich steht wohl vor Neuwahlen. Am kommenden Sonntag tagt der ÖVP-Bundesparteivorstand, bei dem ein Nachfolger für Reinhold Mitterlehner gekürt werden soll. Alles andere als Sebastian Kurz als Parteichef wäre eine Überraschung. Kurz hat bereits im Vorfeld des Parteivorstandes klar gemacht, dass er die Koalition mit der SPÖ nicht fortsetzen will und Neuwahlen gefordert. Doch der Kanzler legt sich quer. Christian Kern will versuchen, mit wechselnden Mehrheiten im Parlament weiter zu regieren. Eine außergewöhnliche Zuspitzung der innenpolitischen Situation. Was ist jetzt konkret zu erwarten?

Bei Claudia Reiterer diskutieren:



Elisabeth Köstinger

Mitglied ÖVP-Bundesparteivorstand, EU-Abgeordnete



Bernhard Görg

ehem. ÖVP- Obmann Wien



Christine Bauer-Jelinek

Wirtschaftscoach und Machtanalytikerin



Peter Filzmaier

Politikwissenschafter



Andreas Koller

stv.Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“







