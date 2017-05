Heimat Fremde Heimat

„Das Netzwerk“ – Tschetschenische Mütter gegen Radikalisierung „Flucht nach Vorn“ – Hilfe für Flüchtlinge als Lebensaufgabe „Blickwinkel“ – Comics für mehr Empathie in der Gesellschaft

In Österreich leben nach Schätzungen rund 30.000 Tschetschenen. Die meisten von ihnen flüchteten vor etwa 15 Jahren vor dem Krieg in ihrem Heimatland.

Auf sie aufmerksam wurde man, als Studien belegten, dass ein beachtlicher Teil der „Dschihadisten“, die nach Syrien für den IS in den Krieg gezogen sind, tschetschenischer Herkunft waren. Nun will der „Verein Netzwerk Tschetschenischer Mütter“ gegen die Radikalisierung ihrer Landsleute Schritte setzen und unterstützt gemeinsam mit der Stadt Wien ihre Integration. Mehmet Akbal berichtet.