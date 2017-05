Dabei entwirft sie ein besorgniserregendes Szenario: Was ursprünglich dafür gedacht war, den Kinderwunsch unfruchtbarer Paare zu erfüllen oder Embryonen zu selektieren, hat sich längst zu einem lukrativen Wirtschaftssektor entwickelt. Damit wird nicht nur ein durchaus menschliches Bedürfnis nach "Risikovorsorge" bedient, sondern es verleiht einem Kind, dem eigentlichen "Produkt der Liebe", nun auch Warencharakter. Das Wunschbaby aus der Fabrik.

Biologische Uhren werden zurückgedreht, menschliche "Brutkästen" eingekauft, Körper gezielt "verbessert", unerwünschte Merkmale aussortiert. Kontrollphantasmen, Weiblichkeit und Elternschaft werden neu definiert – vor allem aber werfen sie die dringliche Frage auf, was mit unseren neuen Vorstellungen von einem lebensfähigen, "gesunden" Körper geschieht.

Darf ein Individuum existieren, das die propagierten Schönheits- und Gesundheitsideale nicht erfüllt? Was bedeutet es für unsere zukünftige Gesellschaft, wenn sich biologische Grenzen auflösen und sich Technik in den Ursprung des Lebens – das "Wunder der Natur" – einschreibt? Regie Maria Arlamovsky

