Teilen - das neue Besitzen

Autos, die ungenutzt in der Garage stehen, der oft unbesetzte Büroplatz oder Wohnungen, die während des Urlaubes verwaist sind - genau da setzt der neue Trend des Sharing an. Das Teilen, also der gemeinschaftliche Konsum, findet immer mehr Anhänger. Bücher, Wohnungen, Werkzeuge, Büros werden über Plattformen geteilt. Es gibt viele Initiativen, die nicht die Welt verändern - aber das Verhältnis zum Besitz verändert sich. Da ist einerseits ein sozialer Gedanke, andrerseits ist es aber auch - wie das Beispiel "airbnb" zeigt - ein großes Geschäft. Die Zeit des Besitzanhäufens ist für viele Menschen vorbei, ein Lebensstil des intelligenten Verzichts wird bevorzugt.