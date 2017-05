Hohes Haus Parlamentsmagazin

Chronik der laufenden Ereignisse

In diesen Tagen der sich überschlagenden Ereignisse nimmt das Hohe Haus Anleihe bei Peter Handke. Unter dem Titel „Chronik der Laufenden Ereignisse“ hat Handke allegorisch versucht, die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1969 zu beschreiben. Wir vom Hohen Haus versuchen, die turbulenten Ereignisse der vergangenen Tage in unserer Republik zusammenzufassen, einzuordnen und auf ihre Auswirkungen zu analysieren. Wie kann es nun weitergehen und was bedeuten Neuwahlen für den Eurofighter-Untersuchungsausschuss? Mit diesen komplexen Fragen beschäftigt sich das Hohe Haus, das gleich im Anschluss an die Pressestunde mit Bundeskanzler, SPÖ-Chef Christian Kern live aus dem Newsroom kommt. Im Studio wird die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle die Ereignisse analysieren.