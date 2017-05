Europastudio Frankreich: Nach der Wahl - Vor der Wahl

Bedeutet die Wahl des pro-europäischen Reformers Emmanuel Macron zum Präsidenten Frankreichs eine Weichenstellung für die Zukunft der EU oder bloß eine Atempause vor den Wahlen in Frankreich, Großbritannien und Deutschland ?

Kann die nationalistische, rechtsextreme Herausforderung auch bei den Parlamentswahlen in Frankreich erfolgreich abgewehrt werden oder wird das gespaltene Land unregierbar? Was bedeutet der Vormarsch der Konservativen in Großbritannien und ihr wahrscheinlicher, überwältigender Erfolg bei den Unterhauswahlen am 8. Juni für die Brexit-Verhandlungen? Wird Premierministerin May weiterhin eine harte Linie einschlagen oder wird sie zu Konzessionen bereit sein? Welche Rolle kann und will Angela Merkel spielen bei den Brexit Verhandlungen?

Über die Chancen und Risiken der Europapolitik diskutieren unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai:



Britta Sandberg

„Der Spiegel“, Hamburg



Frederick Studemann

Financial Times, London



Henri Noel Ménudier

Politologe, Professor an der Sorbonne, Paris



Niklaus Nuspliger

Korrespondent „Neue Zürcher Zeitung“, Brüssel





