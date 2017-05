Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Bei Vera Russwurm zu Gast: Huberta Gabalier: Nach zwei schweren Schicksalsschlägen hielt sie der Gedanke an ihre drei Söhne am Leben Maria Bichlmair: Als Mutter von drei Kindern mit Behinderung lernte sie, die Behinderung zu akzeptieren und vorwärts zu schauen. Peter Patzak: Wie er seiner Frau nach einem Schlaganfall wieder Mut machte, als Künstlerin aktiv zu werden

Huberta Gabalier, Mutter von Andreas und Willi Gabalier erzählt bei Vera Russwurm von zwei tragischen Schicksalsschlägen in ihrer Familie und wie sie lernte, damit umzugehen. Nach dem Suizid ihres Mannes und ihrer Tochter fand Huberta Gabalier in der Pfarre Halt, Trost und Unterstützung. In vielen intensiven Gesprächen mit Gert Rücker, der ebenfalls seine Frau verlor, fanden die beiden schließlich auch zueinander.