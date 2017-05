100 Jahre Fatima

Eine antiklerikale Republik, der Erste Weltkrieg, bittere Armut im Land: Die Geschichte von den drei portugiesischen Hirtenkindern, die die Muttergottes sahen, entstand in schweren Zeiten. Jahre später machte Diktator António Salazar "das Phänomen" Fatima zum wesentlichen Bestandteil seines autoritären Regimes. Vor allem die himmlische Botschaft von einer "Bekehrung" Russlands gefiel dem strengen Antikommunisten. Als mit der Nelkenrevolution von 1974 die Diktatur gestürzt wurde, schien vielen das Ende Fatimas nahe. Aber seine Popularität ist auch in der Demokratie ungebrochen. Millionen Pilger aus aller Welt kommen in den Gnadenort und bringen ihre Sorgen und Nöte mit. Jetzt steht ein neuer Höhepunkt bevor: Der Papst wird erwartet, die Seherkinder Jacinta und Francisco werden heiliggesprochen.