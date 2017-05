Papst Franziskus in Fatima

Zum 100. Jahrestag der Marienerscheinungen in Fatima reist Papst Franziskus in den portugiesischen Wallfahrtsort. ORF 2 überträgt live den Gottesdienst aus der Basilika in Fatima; im Papststudio mit Christoph Riedl-Daser: Religionssoziologe Paul M. Zulehner, live zugeschaltet aus Fatima ORF-Korrespondent Josef Manola.