Unterwegs in Österreich Bike-Land Osttirol - Hier radeln Weltmeister

Der zweifache Weltmeister im Mountain-Biken, Alban Lakata, kommt aus Osttirol. Auch der amtierende Jugendweltmeister am Straßenrad, Felix Gall. Kein Wunder, bietet der Bezirk Lienz doch jede Menge Trainingsmöglichkeiten: Den Nationalpark Hohe Tauern, die Lienzer Dolomiten, den Karnischen Höhenweg. Auch die naturbelassenen Seitentäler bieten beste Voraussetzungen, um dem Radsport zu frönen, sei es mit dem Straßen- oder mit dem Mountainbike. Der Tourismus hat diese Entwicklung erkannt und bietet entsprechende Pakete an: Geführte Bike-Touren, der beliebte Drauradweg und eigene Bike-Hotels. Sportliche Highlights, wie die Österreich Radrundfahrt, der Giro del Trentino, die Dolomitenradrundfahrt und nicht zuletzt Werner Grissmanns Dolomitenmann, sind Werbeträger für das Rad-Image Osttirols. Alban Lakata, der MTB- Weltmeister, zeigt im UNTERWEGS IN ÖSTERREICH sein Osttirol vom Radsattel aus - eben das "Bike-Land Osttirol".