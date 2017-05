Sein letztes Rennen Berührendes Drama

Dieter Hallervorden brilliert als einst legendärer Marathonläufer, der dem Alltag im Altersheim entkommen will. Mit täglichem Training kommt er seinem Ziel einen Schritt näher: der Teilnahme am Berliner Marathon. Dieter Hallervorden bekam für seine Rolle den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller.

ZUR STORY Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) war einst eine Legende als Marathonläufer und gewann sogar die Goldmedaille in Melbourne 1956. Jetzt ist er weit über 70 und muss mit seiner Frau Margot (Tatja Seibt ) ins Altersheim ziehen. Tochter Birgit (Heike Makatsch) ist Flugbegleiterin und hat nur wenig Zeit für ihre Eltern. Nun sind die Tage angefüllt mit Sing- und Bastelstunden, denen Paul nicht viel abgewinnen kann. Das soll nun sein Leben gewesen sein? Also zieht er seine alten Rennschuhe an und beginnt im Heimpark seine Runden zu laufen. Großspurig verkündet er, für den Berliner Marathon trainieren zu wollen. Während die Heim-Bewohner ihn anfangs noch für verrückt halten, schlägt ihre Zurückhaltung bald in Begeisterung um und sie beginnen ihn anzufeuern. Wird Paul seinen großen Traum wahrmachen können?

Emotionale Story mit Topbesetzung Dieser ungemein bewegende und auch lebensbejahende Film berührt den Zuseher, ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Regisseur Kilian Riedhof verpackt die brandaktuellen Themen rund um Entwurzelung im Alter und die tristen Zustände in Seniorenheimen in eine unterhaltsam-amüsante Geschichte und fand für ihre Umsetzung eine hochkarätige Darstellerriege. Dieter Hallervorden spielt als würdevoll gealteter Ex-Spitzensportler, der es noch einmal wissen will, die Rolle seines Lebens. Daneben laufen Heike Makatsch als seine Tochter, Burgschauspielerin Katharina Lorenz als zwanghafte Pastorin, Frederik Lau als rebellischer Pfleger mit Herz und Katrin Sass als überforderte Heimleiterin zur Höchstform auf.

DARSTELLER

Dieter Hallervorden (Paul Averhoff)

Tatja Seibt (Margot Averhoff)

Heike Makatsch (Birgit Averhoff)

Frederick Lau (Tobias)

Katrin Sass (Rita)

Otto Mellies (Rudolf)

Katharina Lorenz (Frau Müller)

REGIE

Kilian Riedhof

DREHBUCH

Marc Blöbaum

Kilian Riedhof

Peter Hinderthür

KAMERA

Judith Kaufmann

MUSIK

Peter Hinderthür

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?