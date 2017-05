Bewusst gesund - Das Magazin

*Starke Unterstützung – Hilfe für junge Krebspatientinnen

*Altes Hausmittel – ob und wie Salz helfen kann

*Zika und Co – wie gefährlich sind unsere Stechmücken

Starke Unterstützung – Hilfe für junge Krebspatientinnen Eine Krebserkrankung ist immer eine enorm belastende Situation. Besonders schwierig ist sie aber wohl für Menschen, die mitten im Leben stehen, berufstätig sind, Kredite laufen haben, Kinder zu versorgen und Vieles mehr. Viele dieser Patienten kommen in große berufliche Schwierigkeiten, ihre Partnerschaften können daran zerbrechen und all das kann den Heilungsverlauf beeinträchtigen. Für diese Gruppe von relativ jungen Krebskranken gibt es eine Hilfsorganisation mit dem Namen PAN die bei medizinischen Fragestellungen, aber auch bei sämtlichen Problemen des „Krankheitsalltags“ und der Lebenssituation Unterstützung anbietet. Die Patientenhilfsorganisation PAN hat ihren Sitz im Wiener AKH und unterstützt Tumorkranke aus ganz Österreich und anderen Ländern. Gegründet wurde sie von einer onkologischen Krankenschwester, die auch klinische Studien betreut und darüber hinaus eine sehr persönliche Motivation hat – den frühen Krebstod ihres Vaters. Bewusst gesund hat zwei junge Brustkrebspatientinnen aus Niederösterreich getroffen. Eineiige Zwillinge, die ohne genetisches Risiko fast gleichzeitig an einem Tumor erkrankten.



Gestaltung: Christian Kugler

Altes Hausmittel – ob und wie Salz helfen kann Hans Peter Pokorny war starker Raucher und leidet an COPD II, damit waren heftige Hustenanfälle verbunden. Vor 4 Jahren empfahl ihm sein Lungenfacharzt einmal eine Behandlung mit salzhaltiger Luft zu versuchen – und tatsächlich kann der 81-jährige seitdem wieder gut und fast beschwerdefrei durchschlafen. Auch wenn man mit salzhaltiger Luft, wie sie zum Beispiel in Salzgrotten angeboten wird COPD und Asthma nicht heilen kann, gibt es doch viele Patientinnen und Patienten die sich nach dem Aufenthalt in salzhaltiger Luft durchaus wohler fühlen.



Gestaltung: Steffi Hawlik

Zika und Co – wie gefährlich sind unsere Stechmücken Die schöne Jahreszeit ist wieder da, aber wie alles im Leben, hat sie auch Schattenseiten. Zum Beispiel das massenhafte Auftreten von blutsaugenden Insekten – in unseren Breiten meist die Hausgelse oder Überschwemmungsgelse. Aber was bedeuten die surrenden Plagegeister für die Gesundheit– Stichwort: Zika und Co.? Schließlich gibt es im Süden des Europäischen Kontinents in den letzten Jahren immer wieder lokale Ausbrüche von Dengue, Chikungunya oder dem West-Nil-Fieber und im Vorjahr sorgte auch das von Stechmücken übertragene Zika-Virus für ziemliche Unruhe und ein unsicheres Gefühl bei Reisenden und das nicht nur in Südamerika. Bewusst gesund hat Experten zu Situation gefragt.



Gestaltung: Christian Kugler