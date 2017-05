Zeit im Bild

Sebastian Kurz stellt neue Forderungen an die ÖVP - Dazu eine Analyse im Studio / Bundeskanzler Kern bekräftigt heute noch einmal, dass er keine Neuwahlen will / Wechselnde Mehrheitsbeschlüsse im Parlament vor Nationalratswahlen kosten meist viel Steuergeld / Weltweite Cyber-Attacke / Morgen wird im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands gewählt – die CDU holt auf / Der Papst spricht zwei Hirtenkinder bei einer Messe in Fatima heilig / 62. Eurovision Song Contest in Kiew