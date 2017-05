Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Kokain

Zwei russische Frauen schmuggeln in ihrem Körper Kokain, um damit ihre Schwester aus einem Bordell frei zu kaufen. Nach einem Autounfall kurz nach der Grenze gelingt es einer der beiden noch, sich auf den Weg in das Bordell zu machen. Als bei ihr wegen der verschluckten Kokainkapseln Koliken einsetzen, wird der Notarzt verständig. Die Medicopter-Crew rückt an. Doch inzwischen sind auch die Zuhälter und Dealer eingetroffen, die sich mit den beiden Schwestern als Geiseln davonmachen.



Koproduktion RTL/ORF