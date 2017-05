Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Mobbing

Herr Breitner wird wegen seiner wiederholten Tobsuchtsanfälle aus seinem Job in einer Klinik entlassen. Nun läuft er regelrecht Amok: Zuerst verletzt er seine Frau, dann einen Nachbarn. Schließlich kehrt er bewaffnet in die Klinik zurück, schießt um sich und nimmt schließlich eine Ärztin als Geisel, mit der er sich in einem Ambulanzwagen davonmacht. Im Krankenwagen ist auch ein 3-jähriges Kind, das dringend operiert werden müsste. Die Medicopter Crew versucht, Kind und Ärztin in Sicherheit zu bringen.



Koproduktion RTL/ORF