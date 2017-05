heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Neues Tierschutzgesetz

Seit Mai diesen Jahres gilt in Österreich ein verschärftes Tierschutzgesetz. Dies bedeutet auch, dass Tiere nicht mehr von Privatpersonen über Internet verkauft werden dürfen. Das gilt auch für größere Tiere, wie Pferde zum Beispiel.

Wer also sein Pferd - und es gibt viele Pferdehalter in Österreich - nun verkaufen möchte, kann sich den oder die Käuferin nicht mehr aussuchen.

Besitzer von Pferden fürchten nun, dass sie ihr geliebtes Tier nun nicht mehr an Personen weitergeben können, die das nötige Gespühr für das Lebewesen haben.