Die Barbara Karlich Show Liebe Mutter: Niemand hat mich das Leben besser gelehrt

Der Muttertag bietet für Barbaras heutige Gäste nicht nur Gelegenheit sich für all die mütterliche Fürsorge und Mühe zu bedanken, sondern auch darüber nachzudenken, was ihnen ihre Mütter fürs Leben mitgegeben haben. Sie erinnern sich an gemeinsame Erlebnisse und erzählen, worin ihnen ihre Mütter Vorbild waren und sind.

Huberta, 24, und Katharina, 56, Goldschmiedinnen aus Wien, sind Mutter und Tochter und arbeiten gemeinsam im selben Betrieb. "Obwohl wir vom Typ her eher unterschiedlich sind, funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut", erzählen die beiden. "Ich bin meiner Mutter für so vieles dankbar. Sie hat mich gelehrt, wie man richtig mit Geld umgeht und auch an Menschlichkeit hat sie mir viel beigebracht", sagt Huberta. Umgekehrt schwärmt auch Mutter Katharina von ihrer Tochter: "Sie war immer ehrlich und ist mir auch in ihrer Pubertät auf Augenhöhe begegnet."