Sturm der Liebe Teil 2685

Eifrig treiben Ella und Rebecca die Hochzeitsplanung voran, als sie an eine schwer zu nehmende Hürde geraten. In dem Schloss, in dem Adrian heiraten will, werden schon seit längerem keine Vermählungen mehr durchgeführt. Rebecca hofft gleichwohl, beim Schlossherrn eine Ausnahme erwirken zu können. Michael kehrt aus Italien heim, ohne zu wissen, wie es mit ihm und Natascha weitergehen soll. Charlotte wiederum setzt es sehr zu, dass Werner sich keine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen kann.