Eco

* Rücktritt Wirtschaftsminister Mitterlehner: ECO zieht Bilanz * 10.000 Jugendliche suchen Zukunft: Lehre wieder gefragt * Amazon in Rot-Weiß-Rot: wie die heimische Post den Online-Markt aufmischen will

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Der überraschende Rücktritt Reinhold Mitterlehners von allen Ämtern und Funktionen hinterlässt viele unerledigte Aufgaben, die auch die heimische Wirtschaft betreffen. Angetreten ist er als Wirtschaftsminister 2008, als die weltweite Finanzmarktkrise auch den Standort Österreich in Mitleidenschaft gezogen hat. Das Wirtschaftswachstum bremste sich ein, die Arbeitslosigkeit erreichte Rekordwerte. Erst in diesem Jahr gab es erste Anzeichen eines kleinen Aufschwungs, sowohl bei den Konjunkturprognosen, als auch am Arbeitsmarkt. Unerledigt sind große Arbeitspakete der Regierung, die der Wettbewerbsfähigkeit des Landes wieder auf die Sprünge helfen sollten. ECO zieht Bilanz über fast 9 Jahre Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und zeigt welche Herausforderungen auf den Nachfolger warten. Bericht: Hans Wu, Bernadette Ritter

10.000 Jugendliche suchen Zukunft: Lehre wieder gefragt

Erstmals seit 2008 steigt die Zahl der Lehrlinge wieder an. Laut Studie der Wirtschaftskammer wollen die Jugendlichen vor allem ihr erstes eigenes Geld verdienen - erst danach folgt das Interesse am Lehrberuf. Die Chancen mit der Lehre später zu punkten sind hoch: ein Viertel der fertigen Lehrlinge arbeitet mittlerweile in einer leitenden Funktion. Das duale Ausbildungssystem in Österreich gilt als internationales Vorzeigemodell. Vorbereitungskurse für die Lehrabschlussprüfung werden in Zukunft zur Gänze bezahlt – neue Formen der Lehre werden gefördert. In Niederösterreich schickt man die Lehrlinge sogar auf eine „Walz“ ins Ausland. Die ersten 24 Stipendiaten brechen im Herbst nach England auf. Bericht: Hans Hrabal, Emanuel Liedl