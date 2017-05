heute konkret

Durch die Sendung führt Minüre Inam

Müllvermeidung

In Städten und auch in ländlichen Bereichen von Österreich wird immer mehr darauf geachtet Müll zu vermeiden. Doch in alpinen Lagen sieht es damit leider ganz anders aus. Der Ausflugs- und Wandertourismus zieht immer mehr Menschen in die Berge und somit auf Höhen, in denen der Müll aufgrund der Temperaturen und des Klimas nicht so schnell verrotten kann. Unbedafrt entsorgen sich viele Wanderer ihres Mülls einfach durch das Wegwerfen am Wegrand. Zur Beseitigung der Müllreste auf den Bergen gibt es mittlerweile mehrere Vereine und Gruppen, die dafür sorgen, dass die Berge wieder sauber werden.

Benedict Feichtner war in großen Höhen und hat sich angesehen, welche Projekte zur Müllvermeidung es gibt.