heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Bei uns ist heute wieder ZiB-Wirtschaftschef Christoph Varga zu Gast und wir wollen über Armut in Österreich reden. Aber zuerst noch zum Ereignis, das gestern doch alle überrascht hat: Reinhold Mitterlehner ist zurück getreten. Er war ja auch neun Jahre lang Wirtschaftsminister. Was bleibt da aus seiner Amtszeit?

Autofahren können ist in einer mobilen Gesellschaft fast schon unumgänglich. Das gilt auch für alte und behinderte Menschen. Um herauszufinden, ob man nach einem schweren Unfall, einem Schlaganfall oder mit 90 noch fahrtauglich ist, bietet der "Club Mobil" Eignungsstests an. Es ist dies ein Projekt von Edith Grünseis-Pacher, einer Oberösterreicherin, die von ihrem Rollstuhl aus Menschen mit Behinderung hilft, mobil und selbstständig zu bleiben.

Während "Kinder" zwischen Dankbarkeit und Pflichterfüllung schwanken und "Mütter" mitunter doch eine gewissen Erwartungshaltung an den Tag legen, kommt er auch heuer wieder - der Muttertag. Unser Florist Wolfgang Keck-Rauber bringt uns heute "unaufgeregte" Blumen- und Geschenksideen mit und das auch noch "to go".

Monika Kutter ist Zitherspielerin - aber nicht wie Sie es jetzt vielleicht vor Ihrem geistigen Auge haben mit Dirndl und Gretlfrisur und einem Hauch von Anton Karas, nein, Monika Kutter will die Zither in eine neue Musikära holen.

Stargast: Raphael van Bargen

Am 4. Mai hatte Henrik Ibsens Klassiker "Die Wildente" Premiere am Theater in der Josefstadt, und die Kritiken waren durchaus euphorisch. Es geht unter anderem um eine der grundsätzlichen Fragen zwischenmenschlichen Zusammenseins: wie weit darf/muss man lügen im Leben und wie weit bei der Wahrheit bleiben, koste es was es wolle - neben Gerti Drassl und Michael König brilliert unser heutiger Stargast Raphael van Bargen.