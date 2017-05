STÖCKL.

Am 1. Juni feiert der Liedermacher Konstantin Wecker seinen 70. Geburtstag. Seine Lust und Leidenschaft auf der Bühne zu stehen, zeichnen den Münchner ebenso aus wie sein unermüdlicher Kampf gegen Ungerechtigkeit und für eine Welt mit mehr Mitgefühl.



Bei Barbara Stöckl trifft der Liedermacher auf die „Blutsbrüder“ – unter diesem Namen stehen der Journalist Armin Wolf, der Kabarettist Thomas Maurer und der Kolumnist Guido Tartarotti gemeinsam auf der Kabarettbühne.



Seid ihrer Kindheit sind sie fasziniert von Karl Mays Büchern und Fantasiewelten, diese Leidenschaft arbeiten sie nun humoristisch auf. Was Konstantin Wecker damit zu tun hat und was man aus den alten Abenteuergeschichten um Winnetou und Old Shatterhand für das heutige Zusammenleben lernen kann, wird in STÖCKL. ebenso besprochen wie aktuelle gesellschaftspolitische Fragen.



Ein Gespräch über Toleranz, Political Correctness, Applaus, Kritik und Männerfreundschaften.