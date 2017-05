Republic of Doyle - Einsatz für zwei Im Sumpf des Verbrechens

Vince Lanecan, der Leiter eines Jugendzentrums, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an seinem Arbeitsplatz mit Drogen gedealt zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, flieht Vince während eines Spitalbesuchs aus dem Polizeigewahrsam. Dabei führt ihn das Schicksal mit den Doyles zusammen, die recht bald merken, dass Vince das Opfer einer Verschwörung sein muss. Als kurz darauf der einzige Mensch, der Vince entlasten kann, ermordet wird, sind die Doyles die womöglich letzte Rettung für Vince.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)