Die Barbara Karlich Show Sex wird heutzutage überbewertet

Mario, 42, Erotik-Kinobetreiber aus Wien,

betreibt das zweit älteste Kino Wiens - ein Erotikkino. Sex gehört daher zu seinem täglichen Leben. Trotzdem ist er von der ständigen Präsenz von Sex und nackter Haut in unserem Alltag genervt. "Wenn ich mit meiner Tochter am Nachmittag fernsehe, kann ich mir sicher sein, dass mindestens drei Kondomwerbungen laufen, die Orgasmusgarantie bewerben", meint Mario, für den Sex nicht in die Öffentlichkeit, sondern in den privaten Bereich gehört.