ZIB

Die ÖVP-Landeshauptleute treffen sich in Alpbach. Die Suche nach neuem Parteichef geht weiter / Die SPÖ will keine vorzeitigen Wahlen / Der gewählte französische Präsident Macron gibt seine Kandidaten für die Parlamentswahlen bekannt / Das Wirtschaftswachstum in Österreich und in der EU ist höher als erwartet