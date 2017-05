Zeit im Bild

Die ÖVP-Landeshauptleute treffen sich in Alpbach. Die Suche nach neuem Parteichef geht weiter. Der Wunschkandidat einiger ÖVP-Landeshauptleute - Sebastian Kurz – stellt Bedingungen für die Übernahme der Partei – Dazu eine Live Schaltung nach Alpbach / Die SPÖ will keine vorzeitigen Wahlen / Der gewählte französische Präsident Macron gibt seine Kandidaten für die Parlamentswahlen bekannt / Der neue Präsident in Südkorea will eine bessere Gesprächsbasis zu Nordkorea finden / In Venezuela gehen die Proteste gegen Präsident Maduro weiter / Das Wirtschaftswachstum in Österreich und in der EU ist höher als erwartet / Auftritt für Nathan Trent in Kiew beim Song Contest