ZIB 2

Der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter im ZIB 2-Interview Die Zeichen in der ÖVP stehen auf Sebastian Kurz und Neuwahlen, sagt heute der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter in einer akkordierten Stellungnahme mit seinen Amtskollegen aus der Volkspartei. Außenminister Sebastian Kurz solle auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei spielen. Dazu wird er von der Landeshauptleute-Konferenz in Alpbach in die ZIB 2 geschaltet.

Deutschland vor der Wahl Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, einer aktuellen Umfrage zufolge, überholt. Die Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfahlen führen eine Art Stellvertreterkampf um die beste Ausgangsposition für die Bundestagswahl und der „Schulz-Effekt“, der die SPD am Anfang noch beflügelte (zumindest in den Umfragen), scheint zu verblassen. Die SPD muss einen Pflichtsieg einfahren. Für die CDU steht ein bisschen weniger auf dem Spiel.

Pflege-Reportage Heute vor einer Woche haben wir in der ZIB 2 über zum Teil massive Mängel in einigen Pflege- und Altenhäusern berichtet. Die Vorwürfe reichen von mangelnder Hygiene bis hin zu körperlicher und seelischer Gewalt. Während die Volksanwaltschaft von strukturellen Problemen spricht, gehen Heimbetreiber von Einzelfällen aus und beklagen Pauschalverurteilungen. Nach unserer Berichterstattung gab es zahlreiche Reaktionen. Wir haben die Einladung der Wiener „Häuser zum Leben“ angenommen, eine ihrer Einrichtungen zu besuchen. Gleichzeitig hat uns ein ehemaliger Mitarbeiter benachrichtigt, dass auch in einem dieser Häuser nicht alles rund läuft.